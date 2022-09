Jongens melden zich op politiebureau

Toen de politie ter plaatse kwam bij het fietspad, troffen zij nog wel vernielde vlaggenmasten aan, maar geen staaldraad meer over het fietspad. Die was eerder al opgeruimd door medewerkers van de ambulancedienst, omdat zo’n draad over het fietspad ernstig letsel kan veroorzaken. Met de eigenaar van de vlaggen werd contact gelegd om te vragen of zij aangifte wilden doen van de vernieling van de vlaggenmasten. Dat was niet het geval.

Na het plaatsen van het bericht op Instagram spraken veel mensen hun verontwaardiging uit over de vernielingen en het spannen van een draad over het fietspad.

’s Middags kwamen vier tieners uit Axel op het bureau om te melden dat zij verantwoordelijk waren voor de situatie langs de Koegorsweg. Zij waren erg geschrokken van het bericht op Instagram en de heftige reacties daarop. De tieners stelden zelf hun ouders in kennis. Tijdens een ernstig gesprek met agenten op het politiebureau in Terneuzen gaven de jongens aan dat zij de consequenties van hun handelen niet goed hadden overdacht.

Omdat er geen ongevallen zijn gebeurd en omdat de eigenaar van de vlaggenmasten geen aangifte wil doen, worden de jongeren niet strafrechtelijk vervolgd.