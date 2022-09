Overvallers worden verrast tijdens overval op casino

Overval op casino

Op zondag 7 augustus, om ongeveer 02.00 uur ’s nachts, wordt de manager van Flash casino in Hilvarenbeek overvallen. Als de manager wil afsluiten, komen er twee mannen met grote messen aanrennen. Een dader blijft op afstand, de ander gaat de manager met een mes te lijf. Hij wil geld. De manager is alleen niet van plan dit te geven. Er ontstaat een worsteling. Een reconstructie van deze zaak laat duidelijk zien hoe de daders te werk gingen.

Cashtrap bij pinautomaat

Deze hebben we nog niet eerder in Bureau Brabant gehad. Een cashtrap. Dat is waar we een man voor zoeken. Een cashtrap is eigenlijk een soort afdekplaatje dat hij voor de uitgiftemond van de geldmaat vastmaakt. Het geld van de volgende klant die wil pinnen blijft daar dan achter steken. Weer zo’n gehaaide manier om mensen geld afhandig te maken. Check dus ook altijd even als u pint of alles met de geldautomaat in orde is. De vraag van vandaag is natuurlijk of iemand de dader herkent. Kijk mee en help ons deze zaak op te lossen.

Uitzendingen

