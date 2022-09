Aanhouding in Polen in moordonderzoek Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. De nu opgepakte 30-jarige Pool wordt ervan verdacht dat hij heeft geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. Hij zou destijds in Rotterdam hebben gewoond.

De vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries werden op 6 juli 2021 opgepakt en staan terecht bij de rechtbank Amsterdam.

De Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid doet het onderzoek naar de opdrachtgever(s) van en andere betrokkenen bij de moord op De Vries. Dit gebeurt onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. In dit onderzoek werd op 4 juli 2022 de vermoedelijke aanstuurder van de twee uitvoerders aangehouden. Dit is een 27-jarige Poolse man. Op die dag werden in Spanje en Curaçao ook twee verdachten opgepakt wegens betrokkenheid bij de aanslag.

Deze drie verdachten staan in een aparte rechtszaak terecht. Op 13 oktober 2022 is de eerste voorbereidende (pro forma) rechtszitting.