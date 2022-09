Oplichters spelen in op energiecrisis

Wie op zoek is naar een alternatief voor stoken op gas, zoals een pelletkachel of open haard, kan bedrogen uitkomen bij de aankoop van hout. Vaak bestellen en betalen slachtoffers via een website haardhout, maar krijgen uiteindelijk niets geleverd. Sommige gedupeerden hebben via een verkoopsite contact met een particulier die hout aanbiedt, maar uiteindelijk zijn belofte niet nakomt.



Oplichters maken ook misbruik van bedrijfsnamen. Sommige ondernemingen verkopen wel echt haardhout, maar hebben zelf geen website. Kwaadwillenden richten dan een website op met dezelfde bedrijfsnaam, waarop ze haardhout of pelletkorrels ‘aanbieden’. Gijs van der Linden, teamleider bij het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), zegt: ‘Sommige sites zijn erbarmelijk slecht vertaald, waardoor niet bestaande houtsoorten worden vermeld zoals ‘gecomprimeerd logboek’, ‘samengeperst houten logboeken’, ‘verdichte nachtstammen’ en ‘lang houdbaar nachthout’. Dit soort taalgebruik alleen al zou consumenten moeten waarschuwen om alert te zijn.’

Schadebedrag

In het algemeen schieten malafide webwinkels, ook wel nepshops genoemd, de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. De politie registreerde in 2020 zo’n 6.400 aangiften over malafide webshops, in 2021 verdubbelde dat aantal naar ruim13.000. De teller stond begin september dit jaar al op 8.300 aangiften. Het gemiddelde schadebedrag is ook gestegen: van 150 euro in 2021 naar 330 euro per gedupeerde in het eerste half jaar van 2022.



De politie publiceert hier een dagelijks bijgewerkte lijst van zo’n 150 websites waarover meldingen zijn binnengekomen. Bij de eerste vijftien stonden meerdere nepshops die inspelen op de energiecrisis, zoals ab-brandhout.com, brandhoutenpellets.nl, brandhouthuis.com en bouwinradiatoren.nl en blokjeskopen.com. Deze sites zijn inmiddels uit de lucht gehaald, of daar wordt nog aan gewerkt.



Van der Linden zegt: ‘Criminelen volgen de seizoenen en spelen in op de actualiteit. In de zomer proberen ze BBQ’s te slijten. Nu de koude dagen zijn aangebroken en de energieprijzen gestegen zijn, spelen ze in op die behoefte.’



Buitenlandse rekeningnummers

Malafide webwinkels laten betalingen vaak lopen naar rekeningnummers in het buitenland. Veel nepshops beweren dat je via iDEAL kunt betalen. Ze bieden dan echter een simpele betaallink (die verwarrend genoeg soms ook iDEAL heet). Deze leidt naar het overmaken naar een IBAN-rekening van een consument. Vaak iemand in het buitenland; het IBAN-banknummer begint dan bijvoorbeeld met FR, in plaats van NL. Van der Linden: ‘Veel nepshops - ook met .nl-webadressen - zijn van criminelen in het buitenland. Dat maakt het opsporen en vervolgen van verdachten lastig.’



De politie adviseert altijd om te controleren of een webshop betrouwbaar is voordat u een online een bestelling doet. Op de website van de winkel kunt u controleren waar het bedrijf is gevestigd en of de webshop telefonisch bereikbaar is. En wat is het beleid met betrekking tot het retourneren van producten? Kunt u daar op de website niets over vinden? Dan is het verstandiger om bij een andere winkel te kopen. Consumenten kunnen hier controleren of een site van een malafide handelaar is.



Bent u opgelicht door een nepshop?

Doe aangifte bij de politie. Alleen bij aangiften kan de politie de website uit de lucht laten halen om toekomstige oplichting te voorkomen. Ga naar: politie.nl/aangifte-of-melding-doen.