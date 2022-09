Politie zoekt getuigen en beelden na overval

Kort voor 17 uur kwam een man de winkel binnen en bedreigde de aanwezige medewerker met een mes. De man ging er na de overval met een geldbedrag vandoor. Hij vertrok op een mountainbike in de richting van de Markeloseweg.

Signalement

Het zou gaan om een man in een zwart regenpak. De man had zijn gezicht bedekt en droeg een capuchon.

De verdachte is vermoedelijk vanuit de Paulus Potterstraat naar de winkel aan de Hendrik Jan van Opstallstraat gekomen. Na de overval vertrok hij richting de Markeloseweg. De politie komt graag in contact met getuigen en/of mensen die beelden hebben (bijvoorbeeld van een deurbel of dashcam) die voor het onderzoek van belang kunnen zijn. Getuigen kunnen bellen met 0900 8844.

2022445871