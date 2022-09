Getuigen gezocht straatroof IJsselstein

De jongens zaten onder de brug van de Kerspellaan, aan de zijde van de Zomerdijk, toen zij rond 20:45 uur werden beroofd door twee jongens onder de bedreiging van een mes.

Signalement

Het signalement van de daders is als volgt:

Dader 1

Man

Lichte huidskleur

Rond de 16 jaar

Ongeveer 1,80 meter groot

Een Nederlands accent

Droeg een Parajumperjas met geel koord

Dader 2

Man

Lichte huidskleur

Rond de 16 jaar

Ongeveer 1,80 meter groot

Een Nederlands accent

Droeg een gele bandana als gezichtsbedekking

Droeg een Black Bananaspet

Een van de daders wilde tijdens de straatroof 'King Owen' genoemd worden.

Help ons de daders te vinden

Zag u woensdagavond 21 september omstreeks 20:45 iets opvallends in de omgeving van de Kerspellaan? Herkent u de daders mogelijk op basis van het signalement? Of beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U helpt zo mee om dit misdrijf op te lossen.