Politie onderzoekt twee explosies

Om 27 september 2022 om 3.05 uur kwam de eerste melding binnen. Buurtbewoners van de Belcrumweg hadden een harde knal gehoord. Agenten namen poolshoogte en ontdekten dat er bij een horecagelegenheid een explosief was afgegaan.

Schade

De omgeving werd direct afgezet en specialisten werden opgeroepen. Bleek dat er voor het pand mogelijk een handgranaat was ontploft. Door de klap waren een rolluik en enkele ruiten van het pand vernield. Voor het pand stonden zes auto’s die schade hadden opgelopen. Een onderzoek werd gestart.

Takkebijsters

Op dat moment, om 3.20 uur, kwam er een tweede melding binnen vanuit de Takkebijsters. Ook hier meldde een getuige dat hij een harde knal had gehoord. En ook hier bleek dat er tegen een pand, waarin een sportschool is bevestigd, een explosief was afgegaan. En ook hier bleek het mogelijk om een handgranaat te gaan. Er waren enkele ruiten van het pand vernielt door de klap.

Onderzoek

De recherche gaat beide ontploffingen onderzoeken. Uiteraard wordt er gekeken of er een verband bestaat tussen de twee percelen. Er is nog veel te onderzoeken en nog heel weinig duidelijk. Vooralsnog valt er niet meer te zeggen over de incidenten. Een uitdrukkelijke vraag van het team richting getuigen is om zich te melden. Heeft u iets gezien in de omgeving van de twee adressen, woont u in de directe omgeving en heeft u camerabeelden of weet u iets over het mogelijke of de achtergrond van deze explosies? Laat het ons dan weten. Dat kan via