Verkeerscontrole levert 20 bekeuringen op

Er werden 17 bekeuringen uitgedeeld voor te hard rijden. Daarbij was 79 kilometer per uur de hoogst gemeten snelheid (de maximumsnelheid daar is 50). Twee bestuurders werden betrapt op rijden zonder rijbewijs en een bestuurder reed door rood. Bij de controle werd verkeer dat vanaf de Nelson Mandelaweg gereden kwam gecontroleerd.