Dode wolf aangetroffen in Heerde

Getuigen gezocht

We zijn op zoek naar getuigen die op dinsdag 20 september of woensdag 21 september iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de westzijde van de A50 in het buitengebied van Heerde. We verzoeken getuigen die informatie en/of beelden hebben om contact op te nemen via 0900-8844. Melden kan ook volledig anoniem via 0800-7000. Meldingen bij Meld Misdaad Anoniem zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder.

2022440337 SL