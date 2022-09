Schade door explosief

Rond 01.25 uur kreeg de politie de melding van de ontploffing van vermoedelijk een vuurwerkbom. Ter plaatse bleek dat twee geparkeerde auto’s waren beschadigd en de ruit van een woning was vernield. Er vielen bij de ontploffing geen gewonden. De politie doet onderzoek naar het explosief en het motief. Vandaag vindt er forensisch onderzoek plaats en wordt een buurtonderzoek verricht.



Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen of met mensen die op andere wijze over informatie beschikken. Er kan worden gebeld met 0900-8844 of informatie delen via Meld Misdaad Anoniem. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op politie.nl



Beeldmateriaal