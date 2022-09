Getuigen gezocht na poging overval op supermarkt

Een beveiliger van de supermarkt rende nog achter de man aan en zag dat hij verdween over de Leyweg, de Hengelolaan en de Maartensdijk in de richting van de Melis Stokelaan.

Signalement

Tijdens de overvalpoging droeg de verdachte een parka-model jas met een zeer grote capuchon met een wit/grijze bontkraag. Hij droeg een zwarte broek en zwarte sportschoenen met witte accenten.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar deze zaak en komt daarom graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u informatie wat dit onderzoek verder kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken kan ook via 0800-7000.