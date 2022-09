Vijf zaken uit de regio in Bureau Rijnmond!

Zondag 4 september om ongeveer 03.40 uur werd er geschoten op de Wolphaertsbocht. In de omgeving werden geen gewonden aangetroffen, maar korte tijd later werd in het ziekenhuis een gewonde man opgenomen. Hij is slachtoffer maar ook verdachte in het onderzoek. De politie komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord. Ook ontvangen rechercheurs graag camera of eventuele dashboardbeelden.