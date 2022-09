15-jarige jongen rijdt met auto tegen gevel woonhuis

Surveillerende agenten reden rond 17.00 uur door de Berkstraat in Bergen op Zoom. Zij zagen, vanuit een auto, een mogelijke drugsdeal gebeuren. De mensen die bij de auto stonden, en de bestuurder van de auto, zagen de agenten ook en schrokken hier zichtbaar van. De agenten zetten hun auto aan de kant van de weg om poolshoogte te nemen, maar daar wachtte de bestuurder van de auto niet meer op. Hij ging er met piepende banden vandoor.

Achtervolging door 30km-zone

De agenten reden er met toeters en bellen achteraan. De achtervolging ging door verschillende straten waar de maximum snelheid 30km/u is. Die snelheid werd fors overschreden. Toen de agenten vanuit de Kamperfoeliestraat linksaf de Plataanstraat in reden zagen zij nog net dat de auto crashte tegen de gevel van een woning. De bestuurder van de auto rende hard weg, op de voet gevolgd door de agenten. Tijdens zijn vlucht zag de automobilist kans om iets weg te gooien. In de Vlierstraat konden agenten de jongeman achterhalen en hielden ze hem aan. Het bleek om een jongen van 15 te gaan, woonachtig in Bergen op Zoom. Hij bleek geen letsel te hebben. De verdachte is in verzekering gesteld en wordt woensdag verder gehoord.

De politie deed onderzoek in de auto. Er werden zakjes met cocaïne en amfetamine gevonden. Natuurlijk werd ook gezocht naar het zakje dat de jongen had weggegooid. Dat vond een agent in een tuin. Ook dit zakje bleek drugs te bevatten. Alle drugs zijn in beslag genomen.

Huis en auto beschadigd

Voor de beschadigde gevel is de brandweer ter plekke gekomen. Zij bekeken de schade aan de gevel, maar het was niet nodig om de gevel te stutten. Er zitten flinke scheuren in de muur van de woning.

De auto waar de jongen in reed was niet van hemzelf. Het voertuig raakte zwaar beschadigd. De eigenaar van de auto is in kennis gesteld van het ongeval. Het is niet bekend of de eigenaar van de auto aangifte wil doen.