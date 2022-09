Aanrander slaat toe in toilet horecazaak

Vrouw aangerand in toilet café in Breda

Een 18-jarige vrouw is in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 oktober 2021 omstreeks 00.05 uur door een nog onbekende man aangerand in het toilet van een horecazaak in de binnenstad van Breda. De dader staat op beeld. Het slachtoffer heeft bij de zedenpolitie aangifte gedaan. In de uitzending doet zij haar verhaal en vertelt wat de impact van de aanranding op haar is geweest.

De dader had een opvallende donkere bril met een donker frame op. Verder is hij licht getint, had destijds een stoppelbaardje en zwart haar dat met geld achterover was gekamd.

Cybercrime (spoofing) in Dongen

Een 79-jarige inwoonster van Dongen wordt op maandag 13 december 2021 door een crimineel gebeld die zich uitgeeft als bankmedewerker. Volgens de oplichter waren er verdachte transacties op haar rekening gaande. Er zou een collega van hem langs komen om het pasje op te halen omdat deze zo snel mogelijk vernietigd moest worden. Hij gaf de vrouw nog een cijfercode door die de ophaler zou moeten opzeggen. Even later werd er inderdaad aangebeld. Er stond een blanke man met donker haar voor de deur die exact de eerder doorgegeven code noemde. Ze gaf hem daarop in goed vertrouwen de bankpas mee. Kort daarna werd daarmee verschillende keren gepind en bijna 3000 euro mee opgenomen. De pinner staat op beeld.

Fietsendief in Tilburg

Op het Pieter Vreedeplein in Tilburg worden op zondag 12 jun 2022 omstreeks 15.00 uur de twee fietsen gestolen van een echtpaar uit Udenhout door vermoedelijk dezelfde dader. Het gaat om een zwarte herenfiets van het merk Gazelle type Ultimate S8 met een blauw/zwarte fietstas en een beige / zilverkleurige damesfiets van het merk Koga met aan beide kanten een zwarte fietstas. We hebben de dief op beeld als hij er vandoor gaat op de zwarte herenfiets. Wie herkent deze dief?

Uitzendingen

Maandagavond om 18.15 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.15 uur.