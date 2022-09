Winkeldief mishandelt supermarktpersoneel en politie

De winkeldief werd die middag rond 15.00 uur betrapt door het supermarktpersoneel. De dief reageerde zeer agressief richting het personeel en sloeg zelfs een medewerker in zijn gezicht. Ook dreigde hij met voorwerpen te steken. De politie reed direct richting de winkel om de man mee te nemen, maar in de tussentijd was hij gevlucht. Aan de hand van de camerabeelden werd de verdachte door de politie herkend. Met toestemming van de officier van justitie werd afgesproken dat zodra de agenten de verdachte zouden zien lopen, hij direct aangehouden zou worden. Het personeel van de supermarkt deed aangifte.

Aanhouding

Een agent die rond 16.30 uur samen met handhavers van de gemeente door het Wilhelminapark liep, zag de verdachte lopen. Hij sprak de man aan en vertelde hem dat hij was aangehouden. Zij grepen de man vast, maar de verdachte verzette zich hevig. Agenten in de omgeving reden ondertussen met spoed naar het park om hulp te bieden. Ondertussen dreigde de agent met de inzet van het stroomstootwapen. Hier had de man geen boodschap aan en hij bleef agressief. De agent spoot hierop pepperspray in zijn gezicht. Ook dit bleek niet effectief genoeg, waarop de verdachte zelfs een fiets naar de agent gooide. Vervolgens werd de agent onderuit geschopt en sprong de verdachte bovenop hem. Tijdens een worsteling, waarbij de verdachte zelfs het vuurwapen van de agent probeerde te pakken, sloeg hij de agent meerdere malen. De handhavers schoten te hulp. De verdachte wist toch weer te vluchten en sprong de nabijgelegen vijver in. Toegesnelde agenten hielden de man even later aan. Hij werd vanwege onderkoelingsverschijnselen nagekeken door medisch personeel. Daarna werd de man overgebracht naar het politiebureau. Hier zit hij nog altijd vast voor verder onderzoek. De agent die door de man mishandeld werd liep letsel op in zijn gelaat. Hij deed aangifte tegen de man. Naast de diefstal wordt hem ook al het gepleegde geweld ten laste gelegd.