Getuigen gezocht voor overval goudhandelaar in Eindhoven

Getuigen en camerabeelden gezocht

De man is rond 14.40 uur overvallen door drie mannen in donkere kleding. De verdachten zijn vermoedelijk weggereden via de Generaal Stedmanstraat in een grijze Seat. Of er iets is buitgemaakt en wat dat dan is wordt momenteel onderzocht. Ook kijkt de recherche camerabeelden uit van de omgeving. Weet u meer of hebt u iets gezien rond dit tijdstip en in de buurt? Laat het dan weten via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.