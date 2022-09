Een verdachte aangehouden op heterdaad na poging diefstal

Zondagmiddag signaleerde de politie drie jongens die opvallend gedrag vertoonden. Vervolgens hebben agenten drie jongens onopvallend gevolgd ter voet. Tijdens het volgen splitsten de jongens op en was een van de drie uit beeld ter hoogte van een rij geparkeerde auto’s. Een agent betrapte de verdachte op inbraak in een personenauto. Hij leek op zoek naar waardevolle voorwerpen tussen persoonlijke bezittingen van de eigenaar van deze auto.



De verdachte is heengezonden en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. De andere twee jongens zijn gecontroleerd, maar hadden geen spullen bij zich die herleidbaar waren naar een gepleegde diefstal.

^QB 2022443700