Doorzoekingen in zaak vermiste Wico van Leeuwen (48)

De man is sinds half mei vermist en werd mogelijk voor het laatst gezien in Enschede. Zijn laatst bekende woonadres is in Borculo. Gezien de verstreken tijd zijn er zorgen over hem. De politie houdt alle scenario’s open. Ook een misdrijf kan niet worden uitgesloten, nu onduidelijk is of Wico nog in leven is.

Geef informatie door

Mensen die tips hebben of Wico hebben gezien vragen we direct contact op te nemen met de politie. Volledig anoniem tippen kan via 0800-7000. Ook is het mogelijk om onderstaand tipformulier in te vullen en eventueel beeldmateriaal bij te voegen. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, kan van belang zijn voor het onderzoek.

Via deze link komt u bij het eerder gepubliceerde vermissingsbericht.