Politie houdt verdachte aan voor zedenmisdrijf Kampen

In de nacht van zaterdag op zondag werd de politie gealarmeerd en startte direct een onderzoek. Het park werd toen afgezet om zorgvuldig sporenonderzoek te kunnen doen. We hebben het meerderjarige slachtoffer direct opgevangen en uitgebreid met haar gesproken. Nadien hebben we met getuigen gesproken, hebben we een buurtonderzoek uitgevoerd en zijn we op zoek geweest naar beeldmateriaal ten behoeve van het opsporingsonderzoek. Aansluitend hebben we een getuigenoproep gedaan op zoek naar mensen die iets hadden gezien of gehoord. De verzamelde informatie heeft geresulteerd in het identificeren en het aanhouden van de verdachte afkomstig uit de gemeente Dronten.