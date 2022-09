Vier aanhoudingen na melding van vuurwapenbezit

Rond 18.20 uur kreeg de politie een melding dat een persoon nabij het winkelcentrum Skagerak gezien zou zijn met een vuurwapen. Diverse getuigen hadden de man zien lopen en in een voertuig zien stappen. Een zoekactie met ondersteuning van de heli leidde naar dit voertuig, dat stond geparkeerd op de Engelsholm. Hierin zaten drie personen, maar niet meer de man die gezien zou zijn met een vuurwapen. Omdat er in het voertuig twee vuurwapengelijkende voorwerpen werden aangetroffen, zijn de drie inzittenden aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man, een 15-jarige jongen en een 13-jarige jongen uit Hoofddorp.

Tijdens de aanhouding van de drie, zagen agenten de man lopen die voldeed aan het signalement van de melding. Hij vluchtte een woning in aan de Engelsholm. Hierbij sloeg hij de bewoner in zijn gezicht. Later die avond werd ook deze verdachte, een 39-jarige man uit Hoofddorp, aangehouden. Hierbij werden het arrestatieteam (AT) en een politiehond ingezet.

De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Zij zitten op dit moment nog vast. De recherche zet het onderzoek naar dit incident en de rol van de verdachten voort.

2022202000