Vier aanhoudingen voor vuurwapenbezit

De politie startte naar aanleiding van de melding een zoekactie en trof op de Zeestraat vier mannen in een auto. In de auto werden twee vuurwapens, één kapmes en een kruisboog aangetroffen. De wapens zijn in beslag genomen. Niemand is gewond geraakt.

De vier verdachten, een 47-jarige man zonder bekende woonplaats, een 19-jarige, 44-jarige en 46-jarige Beverwijker zijn aangehouden voor wapenbezit. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor en zitten nog vast.

2022201880