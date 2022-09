Twee jeugdigen straatrovers opgepakt

Op woensdag 28 september 2022 om 18.45 uur meldt een 15-jarige jongen zich aan het bureau. Hij verklaart dat hij kort daarvoor mishandeld en beroofd is van 5 euro door twee jongens. Eén van de jongens kent hij. Op basis van het signalement van de andere wist een agent wie de andere jongen is. Hij had die jongen eerder die avond al aangesproken over een mogelijke bedreiging in het winkelcentrum de Barones.

Beroving

Het slachtoffer loopt met een vriend in de binnenstad toen hij de twee verdachten ziet lopen met een meisje. Ze roepen hem en pakken hem vast. Ze nemen hem mee een steeg in bij de Ginnekenstraat. Daar slaan en schoppen ze hem. Het slachtoffer heeft 5 euro in zijn zak wat ze van hem afpakken. Op het moment dat er andere mensen langs lopen rennen de verdachten weg. Het meisje heeft de hele beroving en mishandeling gefilmd. De aangever verklaart dat hij al eerder door het tweetal is mishandeld.

Aanhouding

De zaak wordt overlegt met de officier van justitie. Ondanks het feit dat de verdachten minderjarig zijn geeft ze, gezien de ernst van de situatie, toestemming om de beide jongens buiten heterdaad aan te houden en eventueel voor de nacht in te sluiten. Beide jongens zijn kort daarna aangehouden.