Verdachte overval supermarkt opgepakt

Op woensdag 28 september 20220 om 17.00 uur staat een medewerkster van een supermarkt aan het Piusplein achter de servicebalie. Op dat moment komt een man binnen en dreigt met een mes. Hij doet een greep uit de kassa en gaat er met een onbekend geldbedrag van door. De politie wordt gebeld en een signalement wordt doorgegeven.

Zoektocht

Via cameratoezicht blijkt dat de verdachte een complex is binnen gelopen aan de Koopvaardijstraat. Meerdere agenten doorzoeken het gebouw. In eerste instantie zonder resultaat. De aangifte van het geschrokken supermarktpersoneel wordt opgenomen.

Aanhouding

Via de afdeling communicatie van de politie wordt het signalement van de verdachte verspreid op het Twitter account van Pol_Tilburg. Daarop belt een oplettende getuige de politie dat hij de man naar buiten ziet lopen uit het complex waar de agenten eerder al zochten. De verdachte wordt door medewerkers van cameratoezicht via de camera’s gevolgd. Hij loopt een parkeergarage aan de Telegraafstraat in. Meerdere agenten lopen kort daarna de parkeergarage in. Op een plek waar vaker daklozen verblijven vinden ze de verdachte. Hij dreigt nog heel even met een injectiespuit maar nadat de agent zijn stroomstootwapen pakt en daarmee ‘knettert’ kiest hij eieren voor zijn geld. De 30-jarige man uit Roemenië zonder bekende verblijfplaats in Nederland wordt aan het bureau ingesloten.