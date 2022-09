Drie aanhoudingen na melding schietincident

Bij aankomst troffen politieagenten een man aan die beperkt letsel had opgelopen. De verwonding leek met een scherp voorwerp te zijn toegebracht. Op basis van een eerste onderzoek op locatie konden de agenten vaststellen dat er daarnaast ook daadwerkelijk geschoten was. Onder de drie aanhoudingen bevindt zich de gewonde man, omdat ook hij verdacht wordt van betrokkenheid. Vanwege de privacy van betrokkenen kan geen nadere informatie over hun identiteit bekend worden gemaakt