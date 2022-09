Gewapende straatroof, politie zoekt getuigen

De jongeman verklaarde dat hij samen met twee vrienden op het Exoduspad fietste toen er plots twee onbekende mannen verschenen. Twee van de drie jongens wisten weg te komen, maar de jonge Arnhemmer werd bedreigd. Er werd geld geëist, maar uiteindelijk zijn de fiets en telefoon van de jongen weggenomen.

Summier signalement

Van de vermeende daders is helaas slechts een heel summier signalement beschikbaar. Het zou gaan om mannen van rond de 20 jaar oud en allebei tussen de 1.80 en 1.90 meter lang. Het duo zou in het donker gekleed zijn geweest.

Melden

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u vrijdagavond tussen 20:00 en 22:00 uur iets opvallends gezien of gehoord, op of rond het Exoduspad? Meld het via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, kan van belang zijn voor het onderzoek.

^SV 2022405538