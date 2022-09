Aanhoudingen in drugsonderzoek in en rond Harderwijk

Op drie adressen zijn doorzoekingen geweest. In twee gevallen in Harderwijk en op één adres in Elburg. Tijdens de doorzoekingen zijn een hoeveelheid contant geld en vermoedelijke harddrugs aangetroffen. Alle goederen zijn in beslag genomen en het verdere onderzoek loopt. De aangehouden mannen zitten vast.

Aanpak hoge prioriteit

Heb je vermoedens van (drugs)criminaliteit in je omgeving? Meld dit via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000. Drugscriminaliteit zorgt voor grote overlast en een verslechtering van de leefomgeving. Daarnaast gaat de handel in drugs gepaard met geweld, intimidatie en een vermenging van boven- en onderwereld. De aanpak ervan heeft dan ook hoge prioriteit.

^SV 2022348383, 2022348375, 2022348373