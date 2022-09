Vijf aanhoudingen tijdens grootschalige ondermijningscontrole

Naast de ruim vijftig agenten van de lokale teams en Team Verkeer, was ook de Douane bij de controle betrokken. Die controle duurde de hele avond.

Drugs, heling en vals ID

Drie personen werden aangehouden voor het bezit van harddrugs. Het gaat om een 20-jarige man uit Ewijk, een 28-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats en een 35-jarige man uit Uden. De laatste twee zaten samen in de auto. Naast verdovende middelen werd er bij hen ook 2000 euro aan contant geld aangetroffen.

In het voertuig van een 18-jarige man uit Veenendaal werden gestolen goederen aangetroffen. De man is aangehouden voor heling. Een 35-jarige man uit Georgië werd aangehouden voor het tonen van een vals identiteitsdocument. Tijdens de controleavond werd verder inbrekerswerktuig en een busje pepperspray in beslag genomen. Ook werd een forse, openstaande boete geïnd van een man uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Controles van belang

"Voor criminelen en hun activiteiten is onze infrastructuur van groot belang. Daarom is het in ons belang om dit soort controles te houden", benadrukt Marc Teunissen, operationeel expert ondermijning. "Naast de verschillende aanhoudingen en aangetroffen zaken, geeft het ons ook interessante inzichten."

Ondermijnende criminaliteit is de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. Criminelen misbruiken burgers, ondernemers, diensten, instellingen en bedrijven voor hun eigen gewin en belang. Ondermijning tast de rechtstaat aan en brengt de veiligheid van de samenleving in gevaar. Burgers en ondernemers komen (soms onder dwang) in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Daarnaast kunnen bewoners in hun wijk worden geconfronteerd met intimidatie, geweld, maar ook risico’s op brand door hennepkwekerijen, drugslabs en milieuvervuiling door drugsdumpingen.

Melden loont

Meldingen en tips zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900–8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

^SV 2022450797