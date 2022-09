Ernstig ongeval op A9

Aan het begin van de middag kwam bij de meldkamer een melding binnen van een verkeersongeval op de A9, waarbij meerdere voertuigen op elkaar waren gebotst nadat er een file was ontstaan. De hulpdiensten gingen direct naar het incident. Eén van de bestuurders, een 34-jarige vrouw uit Alkmaar, zat bekneld in haar auto. Zij werd door de brandweer bevrijd en met ernstig letsel vervoerd naar het ziekenhuis. De A9 is tijdelijk afgesloten geweest in verband met de hulpverlening en het politieonderzoek.



De Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar het ongeval. Hiervoor is ter plaatse technisch- en sporenonderzoek gedaan, zijn er alcohol- en drugstesten afgenomen en zijn meerdere getuigen gesproken. In het kader van het onderzoek werd ook de bestuurder van de bestelwagen, een 34-jarige man uit Sint-Pancras, aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Na verhoor werd hij weer heengezonden.



Camerabeelden gezocht

Voor het onderzoek is de politie nog op zoek naar dashcam-beelden waarop de betrokkenen en de verkeerssituatie te zien zijn. Heeft u rond 12:25 uur op de A9 gereden en mogelijk beeldmateriaal van het incident? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 of upload uw beelden direct via het tipformulier.



Het onderzoek wordt voortgezet. Alle betrokkenen is slachtofferhulp aangeboden



2022202518