Man aangehouden na achtervolging

Woensdagochtend rond 10:50 uur kreeg de politie een melding over een persoon die zich verdacht gedroeg op de Darwinstraat in Purmerend en mogelijk in verwarde toestand verkeerde. Ook zou hij eventueel in het bezit zijn van een slagwapen. Agenten troffen de man aan in een auto en probeerden hem aan te spreken. Plots ging deze met hoge snelheid ervandoor. De politie ging erachteraan en na een achtervolging, waarbij de bestuurder roekeloos rijgedrag vertoonde, kwam de auto uiteindelijk tot stilstand op de A8. De politieagenten blokkeerden daarop de auto en riepen de inzittende aan. Hij volgde de aanwijzingen van de politie niet op en gedroeg zich verward. De man kwam uit de auto en was agressief. Hij uitte bedreigingen richting de agenten en sprong op de motorkap van één van de dienstauto’s. Op dat moment werd het stroomstootwapen ingezet om de verdachte onder controle te brengen. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau waar hij gecontroleerd is door een arts. In de auto werd een slagwapen aangetroffen.



De man werd later door de politie overgedragen aan het zorgkader. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden.



202201576