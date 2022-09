Verdachte met nepvuurwapen verstopt zich op dak schuur

*Afbeelding is een foto uit het archief.



Agenten waren naar de Hollanderstraat gegaan nadat een oplettende buurtbewoner de politie belde. Na de aanhouding is het wapen van de verdachte onderzocht door de TEV (Team Explosieven Verkenning). Het blijkt te gaan om een balletjespistool wat bijna niet te onderscheiden was van een echt vuurwapen. Het balletjespistool is in beslag genomen.

De drie aangehouden verdachten zijn mannen van 29 en 34 jaar oud. Een van hen komt uit Den Haag, de andere twee hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De verdachten waren over een muur geklommen en hebben vermoedelijk een poging inbraak gedaan. De politie doet verder onderzoek.

Regels rondom nepwapens

Als je 14 jaar of ouder bent en je loopt met een nepwapen rond en dat wapen lijkt zó echt dat je er iemand mee kunt bedreigen, dan ben je strafbaar volgens de Wet wapens en munitie. En al helemaal als je er ook nog een strafbaar feit mee pleegt. Je kunt er een gevangenisstraf voor krijgen of een hoge geldboete. Als je minderjarig bent (van 12 t/m 17 jaar oud), zijn de straffen en boetes wat lager.