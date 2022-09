Verdachte met schadevergoedingsmaatregel van €18.000,- meldt zich

Een deel van de verdachten is in het buitenland aangetroffen. Zo is een 28-jarige man uit Alphen aan den Rijn op 14 september door de Koninklijke Marechaussee opgehaald uit Malaga en in Nederland aangehouden. Hij was vanwege opiumwetdelicten veroordeeld tot 34 maanden gevangenisstraf en had daarvan nog 756 dagen open staan.

Een 40-jarige man uit Marokko is op 2 september op Rotterdam The Hague Airport aangehouden. Hij is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf vanwege de in- en uitvoer van verdovende middelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Melden bij de politie

Waar de hierboven genoemde verdachten na hun veroordeling in het buitenland verbleven, kwamen andere verdachten zichzelf melden bij de politie. Een 28-jarige man uit Den Haag had een gevangenisstraf van 89 dagen open staan vanwege overtredingen met betrekking tot de wegenverkeersweg. Hij kwam zich op 5 september melden. Een 30-jarige man uit Bagdad kwam zich op 19 september melden omdat hij nog een straf van 263 dagen open had staan vanwege delicten met betrekking tot geweld en de opiumwet.

Verder hield het EVA-team nog negen verdachten aan. Het gaat om mannen in de leeftijd van 19 tot 59 jaar. Zij hadden celstraffen open staan variërend van 34 dagen tot 9 jaar. De verdachten zijn onder meer veroordeeld voor de handel in verdovende middelen en witwassen. Een van de verdachten had nog een schadevergoedingsmaatregel van ruim €18.000,- open had staan.

Het EVA-Team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-Team.