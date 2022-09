De politie zoekt getuigen na ernstige mishandeling

Het slachtoffer had op donderdag 8 september een afspraak bij het Centraal station in Rotterdam aan de zijde Conradstraat. Hij is daar in een grote lichtgrijze auto gestapt die stond te wachten aan de voorzijde van het CS. In die auto zaten drie mannen.

Op 26 september, om ongeveer 10.00 uur heeft de man zich gemeld bij politiebureau Zuiderpark in Den Haag. Hij bleek zwaargewond.

Hij vertelde dat hij lange tijd was vastgehouden en dat hij rond 09.30 uur, die 26 september had weten te ontsnappen door van een hoogte van 3 meter uit het raam van een woning te springen. Hij was daarbij in een perkje terecht gekomen.

De politie wil graag meer informatie om dit onderzoek tot een goed einde te brengen en zoekt daarom getuigen van 8 september in Rotterdam en van 26 september in Den Haag. Wie is het op 8 september opgevallen dat een man bij het Centraal Station in Rotterdam in een grote lichtgrijze auto is gestapt met daarin drie mannen?

Het slachtoffer heeft donker haar en een kort baardje.

Toen hij zich op 26 september bij het politiebureau in Den Haag meldde, droeg hij een grijze broek, een grijze trui en zwarte sokken. Hij liep moeilijk door zijn verwondingen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de woning waar hij uit is gesprongen vermoedelijk in de omgeving van de Bellamystraat, Nieuwlandstraat, Pieter Langedijkstraat en de Betje Wolffstraat moet staan.

Heeft iemand het slachtoffer gezien op genoemde plaatsen en tijdstippen in Rotterdam en Den Haag? Zijn er mensen die andere informatie hebben die kunnen helpen deze zaak op te lossen? Neemt u dan contact op met de politie eenheid Rotterdam op telefoonnummer 0800-6070 of via meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000