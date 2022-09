Camerabeelden gezocht incident Breda Barst

Op zaterdag 17 september 2022 werd een bezoeker van het festival Breda Barst van het terrein verwijderd. Omdat de man overlast zou veroorzaken hebben beveiligers de man begeleid naar de uitgang. Op een gegeven moment moesten ze hem onder controle houden. Toen de politie ter plaatse kwam bleek de man geen ademhaling meer te hebben. Na reanimatie is hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij een week later overleed.

Camerabeelden

Er waren veel mensen getuige van het incident en het rechercheteam heeft al veel mensen gesproken. Ook heeft het team al enkele opnames mogen ontvangen. Maar om het hele incident vanaf het begin af aan in beeld te krijgen hopen we dat er mensen zijn die, misschien zonder het te weten, opnames gemaakt hebben op het festival van het slachtoffer en vlak voor of op het moment dat de beveiligers bij hem aankomen. Met getuigen die dat hebben gezien en die we nog niet hebben gesproken willen we ook graag in contact komen.

Contact

Het uploaden van uw beelden kan via de banner met link onder dit bericht. Maar u kunt ook bellen met 0900-8844 en aangeven dat u opnames heeft of informatie. U kunt ook uw verklaring anoniem melden via 0800-7000. U kunt daar echter geen opnames uploaden.