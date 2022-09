Roosendaler aangehouden ter zake heling scooter

Agenten zagen donderdagmiddag op de Brugstraat een man op een scooter rijden. Ze herkenden de man als een veelpleger. Ze zagen dat hij steeds achterom keek en dat hij vervolgens via een voetpad reed waardoor ze hem niet direct konden volgen. Ze zagen even later de scooter op zijn zij liggen op een oprit aan de Admiraal Lonckestraat. De bestuurder zat gebukt achter een auto en werd aangehouden. Bij controle bleek dat het om een oorspronkelijk groene GO scooter ging die zwart gespoten was. Ook was met de startknop en track en trace gerommeld. De politie gaat er daarom vanuit dat de scooter van diefstal afkomstig is. De verdachte gaf toe dat dat de reden was dat hij zich aan een politiecontrole wilde onttrekken.