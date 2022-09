Aanhouding na beroving Plantageweg in Alblasserdam

Het 55-jarige slachtoffer liep op zaterdagavond op de Plantageweg in Alblasserdam. Omstreeks 22.30 uur kreeg de man een klap en werd met geweld zijn portemonnee afgenomen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. Hij was in staat om 112 te bellen en de verdachte te volgen. Agenten die in de omgeving waren, konden kort daarna de verdachte die aan het signalement voldeed aanhouden. Het betreft een 26-jarige man uit Rotterdam. Hij is overgebracht naar het politiebureau.



Het helpt ons als we informatie kunnen ontvangen van het incident. Dus heeft u iets gehoord, gezien of iets op beeld staan (bijvoorbeeld via een deurbel camera)? Neemt u dan contact met ons op via 0900-8844.