Jongen knock-out geslagen, verdachte aangehouden

In de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 september 2022, omstreeks 02.50 uur, ontstond een opstootje bij een bus die klaarstond om passagiers te vervoeren. Er werd wat geduwd. Een 19-jarige inwoner van Zierikzee kreeg hierop zo’n harde klap van een 18-jarige jongen uit Ouddorp, dat hij direct knock-out ging en op de grond bleef liggen. De 18-jarige jongen liep vervolgens weg.

Agenten en een ambulance werden gewaarschuwd. Ambulancemedewerkers ontfermden zich over het slachtoffer. Agenten waren snel ter plekke en hoorden getuigen. Zij gaven een duidelijk signalement van degene die geslagen had. Hierop werd de 18-jarige verdachte al snel in de buurt aangehouden. De jongeman is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij de rest van de nacht doorbracht. In het cellencomplex wordt hij zondag gehoord door rechercheurs.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hij liep onbekend letsel op.