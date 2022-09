Man aangehouden na mishandeling

Rond 23.15 uur was de politie op de kermis aanwezig en zag dat een 17-jarige jongen meerdere malen werd geslagen door een volwassen man; een 48-jarige inwoner van Apeldoorn. De politie greep in en bekommerde zich om het slachtoffer. De 48-jarige man was het hier kennelijk niet mee eens en gaf een politievrouw een harde klap op haar achterhoofd. Hij werd hierop aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten.

De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van dit geweld.