Groninger aangehouden voor handel in verdovende middelen

De politie deed onderzoek bij een woning in Groningen en bij een bedrijfspand in Winschoten. Bij het onderzoek zijn meerdere diensten betrokken, zoals de Landelijke Eenheid en Douane. In belang van het onderzoek kan de politie op dit moment nog geen details vrijgeven. Het onderzoek gaat nog verder.

Ondermijnende criminaliteit

Criminelen die rijk worden door bijvoorbeeld drugshandel, voelen zich vaak onaantastbaar. Maar dat zijn ze niet. Overheidspartners als politie, gemeente, Openbaar Ministerie en Belastingdienst starten steeds meer onderzoeken om deze zware, ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Anonieme tips

Anonieme meldingen over criminele activiteiten kunnen de politie helpen in een onderzoek. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar je informatie kunt geven over (ernstige) criminaliteit zoals moord, doodslag, wapenhandel of drugshandel. Melden kan telefonisch door te bellen naar 0800-7000 of via het online meldformulier.