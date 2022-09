Verdachte aangehouden steekincident Utrecht Centraal, tweede verdachte gezocht

Op beelden van cameratoezicht was een ruzie tussen een groepje mannen te zien, waarbij de gemoederen hoog opliepen. Daarbij werd ook gestoken. Agenten gingen er meteen op af.

Er was één gewonde. Hij is meteen geholpen aan zijn verwondingen. Daarna werd hij aangehouden als verdachte. De recherche is druk met het onderzoek en is nog op zoek naar een tweede verdachte die bij het steekincident betrokken was.

Signalement:

Het gaat om een man tussen de 20-25 jaar

Zwart haar in een knotje

Normaal postuur en lichtgetinte huid

Wit shirt met opdruk in blauwe cijfers ‘82’

Blauwe korte broek

Zwarte sneakers

Tips?

Wie meer weet over de tweede verdachte wordt opgeroepen zich te melden bij de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Aan het steekincident ging een conflict vooraf, waarbij verschillende mensen betrokken waren. De recherche is ook op zoek naar mensen die foto's of filmpjes hebben gemaakt van het conflict en/of het steekincident. Heb je beelden? Upload deze dan via onderstaand tipformulier.