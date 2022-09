23-jarige man aangehouden voor vuurwapenbezit Berkel en Rodenrijs

Rond 02.30 uur kwam er bij de meldkamer van de politie een melding binnen dat er harde knallen waren gehoord nabij de sportvelden aan het Hoge Land, net alsof er geschoten werd. Agenten snelden direct op de melding af, maar vonden ter plaatse niemand meer. Na een zoekslag troffen zij in de omgeving een 23-jarige man uit Rotterdam aan die een vuurwapen op zak had. Hij is aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. Morgen wordt hij voorgeleid bij de rechter-commissaris.



Wees een held, voorkom geweld.

Voorkom slachtoffers door schietincidenten en help de buurt veilig te houden door vuurwapens van straat te krijgen. Melden kan volledig anoniem via onderstaande contactknoppen.