Files na aanrijding met letsel A58

Op dinsdag 6 september 2022 om 1.30 uur kwamen er meerder meldingen binnen bij het Operationeel Centrum in Bergen op Zoom. Op de A58 komende vanuit Etten-Leur in de bocht in de richting van Rotterdam zou een auto meerdere malen over de kop zijn gegaan. De hulpdiensten rukten massaal uit.

Uit de auto

Ter plaatse troffen de hulpverleners een totaal vernielde auto met op de bijrijdersstoel een 24-jarige man uit Zaandam. Hij was gewond. De bestuurder van de auto bleek uit de auto geslingerd te zijn en lag tussen de auto en de vangrail. Hij was ernstig gewond en heeft direct medische hulp gekregen van de bemanning van een ambulance en van een medische staf die met een helikopter geland was op de snelweg. De bestuurder bleek een 21-jarige man uit Zaandam te zijn. Beide slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaak van de aanrijding. De auto heeft in ieder geval in een bocht de vangrail geraakt en is toen meerdere malen over de kop gegaan. Hij is tegen de vangrial tot stilstand gekomen. Tijdens het over de kop gaan is de bestuurder uit de auto geslingerd mogelijk omdat hij geen gordel droeg. Hij is zwaargewond geraakt. De passagier droeg wel een gordel en is lichter gewond geraakt. Omdat het onderzoek en het in orde brengen van de snelweg lang duurde leidde dit tot files in de ochtendspits.