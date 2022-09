Afhaalrestaurant overvallen

Den Helder - Maandagavond rond 20.00 is een afhaalrestaurant aan de Nieuwstraat overvallen. Twee onbekende mannen kwamen het restaurant binnen en bedreigden het aanwezig personeel met een wapen. Na de overval ging het tweetal er vandoor. De politie doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben van de overval, of de vlucht van de overvallers. Op dit moment is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt.