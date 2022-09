Vrouw aangehouden in cold case Sem Vijverberg

Sem Vijverberg

In januari 2006 vinden spelende kinderen het levenloze lichaampje van een jongetje in de rietkraag van de Kapperskolk in Doetinchem. Uit onderzoek komt vast te staan dat de baby door geweld om het leven is gebracht en is achtergelaten. Het jongetje krijgt uiteindelijk een naam. Sem Vijverberg. Eén van de kinderen die de jongen had aangetroffen, vindt Sem een leuke naam. De achternaam Vijverberg is een verwijzing naar het stadion van de Doetinchemse voetbalclub De Graafschap.

Sem wordt op 9 februari 2006 begraven in Doetinchem. In bijzijn van de burgemeester, de politie, de betrokken families die Sem in het water hebben gevonden en buurtbewoners, wordt het jongetje naar zijn laatste rustplaats gebracht.