Getuigenoproep overval supermarkt

Rond 19:45 uur liep een onbekend man de supermarkt aan de Dokter M van Drielplein in Ochten binnen. De overvaller bedreigde een medewerker met een wapen. De overvaller ging er daarna met een geldbedrag vandoor. Gelukkig raakte niemand gewond. Na de melding van de overval is er direct een burgernetmelding uitgegaan en hebben agenten gezocht in de omgeving, maar helaas is de man niet meer aangetroffen. Op het moment van de overval waren er mensen aanwezig in de supermarkt. De politie komt graag in contact met deze mensen.

Signalement en vluchtroute

De overvaller is een man met een lichte huidskleur en krulhaar of slag in het haar. Hij droeg op het moment van de overval een blauwe jas. Vermoedelijk is hij vanaf de Dokter M van Drielplein gevlucht in de richting van de Molendam.

Getuigen gezocht

We zijn op zoek naar getuigen die op dinsdag 6 september rond 19:45 uur iets opvallends hebben gezien aan de Dokter M van Drielplein in Ochten of in de omgeving daarvan. Beeldmateriaal, denk aan beelden van een deurbel of dashcam, kunnen cruciaal zijn bij het onderzoek. We verzoeken getuigen die informatie en/of beelden hebben om contact op te nemen via 0900-8844. Melden kan ook volledig anoniem via 0800-7000. Meldingen bij Meld Misdaad Anoniem zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder.

2022412355 SL