Sfeervolle start Champions League maar enkele aanhoudingen rondom wedstrijd Ajax-Rangers

Amsterdam - Op woensdag 7 september is de politie voorafgaand de wedstrijd Ajax-Rangers zichtbaar aanwezig geweest in de omgeving van de Johan Cruijff ArenA en in het centrum van Amsterdam. De goede sfeer en feestelijke stemming zijn rondom de wedstrijd duidelijk voelbaar geweest.