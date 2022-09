Nepagenten bestelen Chinese toerist bij straatroof in Delft

Het slachtoffer stond met haar rolkoffer en tas buiten te wachten in de Barbarasteeg, aan de zijde van de Westvest, toen zij rond 11:15 uur werd aangesproken door een onbekende man. Kort daarna sloten twee mannen bij hem aan die zich voordeden als politieagenten. De twee vroegen haar om haar identiteitsbewijs te tonen. Op het moment dat ze haar identiteitsbewijs pakte uit haar tas gristen de mannen contant geld uit deze tas. De drie renden vervolgens weg richting de Oude Delft.

Van de drie verdachten zijn signalementen bekend

De verdachte die de vrouw als eerste aansprak heeft een lichte huidskleur, is circa 1.65 meter lang en heeft een gezet postuur. Hij droeg een rood met blauw gestreept T-shirt, een donkere korte broek en een zwarte baseball cap. De verdachte die zich voordeed als politieagent heeft een lichte huidskleur, is circa 1.75 meter lang, heeft een slank postuur en is rond de 50 jaar oud. Hij was gekleed in een donker pak. De derde verdachte deed zich ook voor als politieagent en heeft een licht getinte huidskleur, is circa 1.85 meter lang en heeft een sportief postuur. Hij is kalend met wat donker haar, rond de 40 jaar oud. Hij was gekleed in een grijs pak.

Help ons de daders te vinden

De politie zoekt getuigen van de straatroof. Zag u dinsdagochtend 6 september tussen 11:00 uur en 11:45 uur iets opvallends in de omgeving van de Barbarasteeg? Of zag u mensen in die omgeving die voldoen aan het signalement? Neem dan contact met op met de districtsrecherche Delft via 0900-8844. De politie zoekt verder nog alle camerabeelden van bewakingscamera’s, ringdeurbellen en of dashcams uit die omgeving, want mogelijk staan de drie verdachten op beeld. U helpt zo mee om dit misdrijf op te lossen.