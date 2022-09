Getuigen gezocht steekincident Noordmansstraat

Het slachtoffer kon zelf de hulpdiensten alarmeren. Voor de behandeling van zijn verwondingen is hij naar het ziekenhuis vervoerd. De toedracht is nog onbekend. Mogelijk deed de verdachte van het steekincident een poging om het slachtoffer te beroven en is dit uitgemond in het steekincident.



De politie startte een onderzoek, maar kon helaas de verdachte nog niet aanhouden. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden die kunnen helpen in het onderzoek? Neem dan contact met ons op via een van de onderstaande mogelijkheden.