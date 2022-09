Twee arrestaties voor bankpasfraude

Het gaat om een zaak in West Brabant waarbij een oplichter zich heeft uitgegeven als bankmedewerker en een bejaarde vrouw wijs maakte dat geprobeerd was haar rekening te plunderen. Hierna kwam een handlanger de bankpassen ophalen waarna daarmee aanzienlijke geldbedragen werden opgenomen. Het slachtoffer deed aangifte. Tijdens het recherche onderzoek kwam de speurders de verdachten in Groningen op het spoor. Ze zijn met toestemming van de officier van justitie in Breda aangehouden.



Trap er niet in!

Banken benaderen u niet telefonisch met allerlei vragen over uw privé bankgegevens. Vaak zijn het de wat ouderen onder ons die de criminelen uitkiezen als slachtoffer. Waarschuw uw familie, ouders of grootouders om hier niet in te trappen. Geef dus nooit bankgegevens door via de telefoon!!