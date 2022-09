Verdachte steekincident Hilversum aangehouden

Maandagmiddag 5 september is bij een steekincident bij de Arena in Hilversum een 16-jarige jongen uit Amsterdam gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft aan de hand van onder andere camerabeelden de identiteit van de verdachte achterhaald. Deze verdachte, een 18-jarige man uit Almere is dinsdagavond 6 september aangehouden. Hij zit vast voor verhoor. De politie gaat verder met het onderzoek.