Minderjarige verdachte aangehouden na steekincident op het Iepenplein; Amsterdam-Oost

Omstreeks 18.25 uur krijgen agenten de melding dat er een slachtoffer met een steekwond zou staan op het Iepenplein. Ter plaatse treffen zij het slachtoffer aanspreekbaar aan met meerdere omstanders die vrijwel direct eerste hulp hebben verleend. Door adequaat en daadkrachtig optreden hebben politieagenten binnen twintig minuten een minderjarige verdachte in de omgeving kunnen aanhouden. Ook is er in de omgeving een steekwapen aangetroffen welke voor onderzoek in beslag is genomen. De verdachte zit op dit moment vast voor verhoor.

De recherche komt graag in contact met getuigen die ten tijde van het steekincident in de nabijheid van het Iepenplein zijn geweest. Andere informatie over de toedracht van het incident is ook welkom. Heeft u beeldmateriaal dan kunt u dat via het onderstaand tipformulier met het onderzoeksteam delen. Bij telefonisch contact graag proces-verbaalnummer PL1300_2022189778 vermelden.